واشنطن تقر حزمة مساعدات لكيان الاحتلال..

العالم- الامریکیتان

ومر أكثر من شهرين على إجراء مماثل في مجلس الشيوخ الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية بين أعضائه.

واختار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تجاهل تهديدات بالإطاحة به من قبل الأغلبية الجمهورية المنقسمة إلى فريقين بواقع 218 و213 عضوا، والدفع لإجراء تصويت على مساعدات تتضمن أكثر من 26 مليار دولار لدعم "إسرائيل" ونحو 60.84 مليار دولار لأوكرانيا.

وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشاريع الجديدة الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.

وقال بايدن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض إنه في حال مصادقة الكونغرس "سوف أوقعه فورا ليصبح قانونا".