حماس تدعو لإضراب عام في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان: "ندعو أبناء شعبنا في الضفة للالتزام بالإضراب العام، الأحد، ولتتحول كل الميادين ونقاط المواجهة لكتلة لهب في وجه الاحتلال، ولتصوب كل بنادق الأحرار نحو هذا الاحتلال، ومستوطنيه المجرمين".

ولفت بيان الحركة إلى أن "الإجرام الصهيوني لن يجلب للاحتلال أمنا، وأن مقاومة شعبنا مستمرة جيلا خلف جيل حتى النصر والتحرير".

وفي بيان آخر، توعدت الحركة بألا تمر جرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين دون عقاب.

ولدى نعيها سائق الإسعاف محمد عوض موسى من قرية قريوت جنوب نابلس، الذي إستشهد برصاص المستوطنين أمس السبت، قالت الحركة في بيانها إن الشعب الفلسطيني "سيجد طريقة لعقاب هذه المليشيات الإجرامية"، مشيرة إلى أن عمليات حوارة وعيلي والأغوار وغيرها ليست ببعيدة، في إشارة إلى عمليات نفذها فلسطينيون سابقا في تلك المناطق.

ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى التكاتف والتضامن مع القرى المستهدفة والذود عنها، وإلى الاستمرار في حماية القرى والبلدات عبر اللجان الشعبية، و"أن تبقى العيون يقظة لصد قطعان المستوطنين ومليشياتهم".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أفادت باستشهاد سائق مركبة إسعاف، وإصابة مواطنين اثنين، برصاص مستوطنين خلال هجوم نفذوه على قرية الساوية جنوب نابلس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عدد شهداء هجمات الكيان الصهيوني الأخيرة في مخيم نور شمس ببمحافظة طولكرم بسقوط 14 شهيدا في الضفة الغربية.