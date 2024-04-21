تصريحات بلينكن المزدوجة وموقف حماس الحاسم

العالم - مع الحدث

الی أي مدی يبدو الاميركي جاداً بمنع اجتياح رفح وصفقة الاسلحة الاخيرة ترسل للكيان بحسب احتياجات الميدان؟

ما أهمية لقاء وفد حماس في تركيا بأردوغان لبحث تطورات الحرب المفتوحة وكيفية العمل علی وقفها مع تعرضه للهجوم من قبل وزير الخارجية الاسرائيلي؟

هل حسمت قيادة حماس امرها نهائياً بعدم التجاوب مع أي وساطة لا تتضمن اعلاناً واضحاً لوقف الحرب نتيجة تعثر وساطتي مصر وقطر؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب، والناشطة السياسية د. أمال وهدان.