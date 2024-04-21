فشل الاحتلال في عملية نورشمس.. 'ابوشجاع' لايزال حياً

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم ان مخيم نورشمس شهد حصاراً مطبقاً خلال الايام الـ3 الماضية حيث منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول الی داخل المخيم من أجل اجلاء المصابين والجرحی وشرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلية بتدمير كامل للبنية التحتية في المخيم.

وتعرض المخيم لعدة اعتداءات منها قصف المنازل بالانيرجا خلال استهداف مقاومي كتيبة طولكرم وأعتقال المواطنين ونقلهم بآليات عسكرية إلى أماكن احتجاز للتحقيق معهم، وتعرض بعض المعتقلين للضرب والاعتداء خلال اعتقالهم والتحقيق مع الاطفال واستجوابهم عن مكان قائد كتيبة طولكرم ابوشجاع.

وكان الاحتلال قد ادعی انه اغتال القائد ابوشجاع في قصف أحد المواقع بقنابل الانيرجا، لكن التسجيلات الصوتية كشفت عن ان ابوشجاع لازال حياً وان الاحتلال اخفق في اغتياله.