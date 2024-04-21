الاحتلال يقدم رواية کاذبة عن إعدام شابين في الخليل

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وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة ان الشابين الشهيدين هما الشهيد محمد ماجد موسى جبارين (19 عاماً)، والشهيد موسى محمود موسى جبارين (18 عاماً).

وأشار مراسل قناة العالم الی ان الاحتلال الاسرائيلي حاول الادعاء ان الشابين قتلا بعد محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة ضد قواته شملت اطلاق نار ومحاولة تنفيذ عملية طعن، الا ان شهود عيان أكدوا كذب الرواية الاسرائيلية موضحين ان أحد الشهيدين كان يمر من المنطقة فقامت قوات الاحتلال باعتقاله ومن ثم اطلاق النار عليه.

وبعد هذه العملية، اقتحمت قوات عديدة من جيش الاحتلال المنطقة وداهمت عدداً من المنازل في مدينة الخليل وقامت بتفتيشها واستدعی الاحتلال عائلتي الشهيدين.

وأكد مراسل العالم في الخليل ان قوات الاحتلال احتجزوا جثماني الشهيدين ونقلتهما الی مكان غيرمعلوم.