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الرئيس الإيراني يزور باكستان غدا الاثنين

الرئيس الإيراني يزور باكستان غدا الاثنين
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي سيزور إسلام أباد غدا الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بناء على دعوة رسمية من رئيس وزراء باكستان .

العالم - ايران

يتبع ..

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