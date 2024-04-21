انتشال جثامين 190 شهيد من مقبرة جماعية داخل مجمع ناصر الطبي

العالم - فلسطين

على مدى نحو سبعة أشهر، والمجازر وجرائم الحرب لا تتوقف في قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد من غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مدينة غزة في الشمال، ومخيم النصيرات ودير البلح في الوسط.

قصف عنيف إمتد الى مدينة رفح في الجنوب، ما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والجرحى جلهم من الاطفال بعد تدمير المنازل فوق رؤوسهم.

مجزرة تضاف الى سجل جرائم جيش الاحتلال الذي ارتكب خلال اربع وعشرين ساعة، اربعة مجازرة اخرى راح ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح، لايزال بعضهم تحت ركام المنازل المدمرة بحسب وزارة الصحة في غزة.

اما خانيونس، فتشهد انتشال الدفاع المدني جثث شهداء دفنتهم قوات الاحتلال بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي، تم احصاء نحو مئتين منهم حتى الان.

جرائم تتعمد استهداف مستقبل غزة، فبحسب الاونروا يستشهد طفلا كل عشرة دقائق في القطاع. فيما اكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسف استشهاد اكثر من اربعة عشر الف طفل منذ بدء العدوان، وان اصابات الاطفال تتنوع بين تلك المدمرة الناجمة عن الغارات الجوية والصدمات النفسية، مشددة على ان قصص اطفال غزة تعكس صورة مروعة للعواقب الانسانية لحرب الابادة الاسرائيلية.

ورداً على هذه الجرائم، استهدف كتائب القسام جرافة عسكرية في دير البلح، وسط استمرار المعارك البرية في وسط القطاع المحاصر، فيما تواصل سرايا القدس قصف مستوطنات غلاف غزة والتحشيدات العسكرية الاسرائيلية.