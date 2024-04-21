النيابة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد شقيقة هنية

العالم – فلسطين المحتلة

وتشير لائحة الاتهام الإسرائيلية التي قدّمها المحامي تسيون كينان من النيابة العامة لواء الجنوب، إلى أنه، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت صباح هنية عشرات رسائل الواتساب، بما في ذلك إلى شقيقها، تضمّنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال “حماس” التي حصلت في السابع من أكتوبر.

وفي اليوم التالي، وبعد عدة أيام أيضًا، أرسلت “المتهمة” رسالةً أخرى في مجموعات الواتساب التي هي عضو فيها: “أي شخص يمكنه إرسال هذا الدعاء لجميع الأسماء الموجودة معكم له تأثير كبير في تدمير العدو، هذه الصلاة لمرة واحدة: اللهم فرّقهم، وفرّق بينهم، واجعل تدبيرهم بهدمهم، وهدم بنيانهم، وتغيير حالهم، وقرب نهايتهم، واقطع حياتهم، واشغلهم بجثثهم،.. اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم، ولا تترك منهم أحداً يا الله. اللهم افعل في ذبحهم، وابعد عنّا شرّهم يا الله. …وصلى الله على محمد، وعلى أمّة محمد”.

في المقابل، قالت صباح هنية إن الهاتف المحمول الذي بحوزتها مستخدم من قبل الأولاد والأحفاد، ولم تعلم من الذي كتب النص المذكور في تطبيق واتساب ضمن مجموعة خاصة لعائلتها، بمن فيهم الموجودون في غزة.

يشار إلى أن صباح هنية قد تزوجت هي وشقيقتها في النقب، داخل أراضي 48، قبل عدة عقود، وحصلتا على بطاقتي هوية إسرائيلية. ومنذ اندلاع الحرب على غزة، نشر بعض وسائل الإعلام العبرية تقارير اعتبرتها العائلة في النقب تحريضاً وتهويشاً عليها بسبب شهوة الانتقام والملاحقة، وأنه لا ذنب لصباح هنية سوى حقيقة أنها شقيقة إسماعيل هنية.

ومن غير المستبعد أن يكون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لدواع مفضوحة، هو الذي يقف خلف هذا الاتهام، كما حصل في اعتقال غير مبرّر للمحاضرة الجامعية بروفيسور نادرة شلهوب كفيوركيان، قبل أيام، وقامت محكمة مركزية بإخلاء سبيلها، وسط انتقادات قاسية وجّهت للشرطة على الاعتقال التعسفي، رغم أن ما ينسب لها من أقوال نص يصعب هضمه من قبل الإسرائيليين.