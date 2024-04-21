إيران تدعو لإجراءات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال ضد البيئة في غزة

العالم – إيران

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: "نكرم اليوم العالمي للأرض النظيفة....إحترام البيئة هو أحد القيم والتقاليد الإيرانية القديمة"، مضيفا أن: "التعامل مع الكوارث البيئية الطبيعية وعواقبها المدمرة يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا مشتركا".

وقال: "إن دبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المستوى الإقليمي ومع جيرانها تولي اهتماما خاصا للتخطيط والتعاون والتعامل المشترك مع التحديات البيئية مثل الغبار والفيضانات والجفاف، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية: "على المستوى العالمي، تبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهودا جادة لتعزيز الأهداف الدولية المتعلقة بالأرض النظيفة".

كما أشار إلى ما دمره الكيان الصهيوني خلال ستة أشهر من حربه الوحشية في قطاع غزة، وقال: "من المناسب أن ندين بشدة السلوك اللاإنساني والمشين للكيان الصهيوني في التدمير المنظم لبيئة قطاع غزة والضفة الغربية واستخدام العمليات التدميرية المخططة والموجهة كأداة للضغط ضد الشعب الفلسطيني المظلوم".

وختم بقوله: "في اليوم العالمي للأرض النظيفة، ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومناسبة للوقف الفوري لجميع أنواع الجرائم والأعمال المناهضة للإنسان والبيئة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية".