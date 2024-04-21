إستشهاد مراهق آخر أصيبب بتفجير كرمان الإرهابي

العالم – إيران

وقال محمد صابري في حديث صحفي: إن الشهيد إيرانمنش أصيب بجروح خطيرة في الحبل الشوكي وأجريت له العديد من العلاجات الإضافية وكان في غيبوبة في وحدة العناية المركزة.

وأكد: "أن هذا المراهق الشهيد يبلغ من العمر 13 عاما، وكان آخر ضحايا الحادث الإرهابي في كرمان، والذي استشهد صباح اليوم الأحد، وذلك في مستشفى الشهيد باهنر في كرمان".

وكان والد الشهيد محمدمهدي إيرانمنش قد استشهد في التفجيرات الإرهابية التي وقعت خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني في مقبرة الشهداء بمدنية كرمان.

هذا وقد وقع تفجيران إرهابيان انتحاريان مساء الأربعاء 3 يناير الماضي، على الطريق المنتهية إلى مقبرة الشهداء في كرمان، مما أدى إلى استشهاد 96 شخصا.