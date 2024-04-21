الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إستشهاد مراهق آخر أصيبب بتفجير كرمان الإرهابي

إستشهاد مراهق آخر أصيبب بتفجير كرمان الإرهابي
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة كرمان الإيرانية، وفاة المراهق محمدمهدي إيرانمنش، أحد المصابين في الحادث الإرهابي الذي وقع في ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني في يناير الماضي.

العالمإيران

وقال محمد صابري في حديث صحفي: إن الشهيد إيرانمنش أصيب بجروح خطيرة في الحبل الشوكي وأجريت له العديد من العلاجات الإضافية وكان في غيبوبة في وحدة العناية المركزة.

وأكد: "أن هذا المراهق الشهيد يبلغ من العمر 13 عاما، وكان آخر ضحايا الحادث الإرهابي في كرمان، والذي استشهد صباح اليوم الأحد، وذلك في مستشفى الشهيد باهنر في كرمان".

وكان والد الشهيد محمدمهدي إيرانمنش قد استشهد في التفجيرات الإرهابية التي وقعت خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني في مقبرة الشهداء بمدنية كرمان.

هذا وقد وقع تفجيران إرهابيان انتحاريان مساء الأربعاء 3 يناير الماضي، على الطريق المنتهية إلى مقبرة الشهداء في كرمان، مما أدى إلى استشهاد 96 شخصا.

روابط ذات صلة

وسائل إعلام: هلاك متزعم ما يسمى زمرة 'جيش العدل' الإرهابية في كرمان

الداخلية الإيرانية: القضاء على أكثر من 10 خلايا إرهابية بعد حادثة كرمان

الامن الإيرانية تعتقل عناصر لداعش الضالعين في جريمة كرمان

الرئيس الايراني يرعى مراسم تأبين شهداء حادث كرمان الارهابي