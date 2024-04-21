تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد بين أفغانستان وتركيا عبر إيران

العالم – إيران

وأعلنت إدارة السكك الحديدية الأفغانية، أنه تم تصدير 1100 طن من الحجر المعدني إلى تركيا عبر خط سكة حديد "روزنك" وخط السكك الحديدية الإيرانية.

وبحسب الإعلان المنشور، فإن شحنة التصدير هذه شملت حجر تالك المعدني الذي تم تصديره إلى مدينة "مرسين" في تركيا.

وفي هذا الصدد، أقيم حفل الافتتاح في محطة روزنك للسكك الحديدية، والذي حضره رئيس سكة حديد هرات، ورئيس الاستخبارات والثقافة، ورئيس غرفة التجارة والاستثمار، والعديد من المحليين والأجانب المستثمرين.

وسبق أن أعلن "إمام الدين أحمدي" المتحدث باسم وزارة النقل والطيران في افغانستان: لأول مرة، سيتم تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد بين أفغانستان وتركيا عن طريق البر.

ويعد السجاد والموكيت المنسوج يدويا والفواكه المجففة والأحجار الثمينة من بين السلع التصديرية الأفغانية التي يتم تصديرها إلى تركيا ودول أخرى.