العثور علی مقبرتين في خانيونس والجثث مسروقة الأعضاء

العالم - فلسطين

وزراة الصحة الفلسطينية اعلنت ان قوات الاحتلال ارتكبت خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية خمسة مجازر بحق أهالي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات؛ مضيفة ان ثمانية واربعين شخصا استشهدوا جراء تواصل الغارات وان ثمانين شخصا اصيبوا.

وأشارات الوزارة في تصريح صحفي، أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام، وفي الطرقات وان طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت جرى فيه انتشال جثامين أكثر من مئتين وعشرة شهداء كانت قوات الاحتلال دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اسماعيل الثوابتة أكد في تصريحات العثور على مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خانيونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم، مضيفاً أن الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولاً بعد انسحاب الاحتلال منه.

وفي السياق نفسه قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ المقبرة الجماعية الجديدة التي تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي، تؤكد من جديد حجم الجرائم والفظائع التي يرتكبها جيش الإحتلال مشيرة الی أنّ الجرائم المروعة التي يقترفها هذا الجيش المجرم تتواصل بسبب الدعم السياسي والعسكري اللامحدود والغطاء الذي تمنحه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذا الكيان الفاشي، والذي يمكِّنه من الاستمرار في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.