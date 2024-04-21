مقتل ضابط إسرائيلي أصيب بطائرة مسيرة لحزب الله (بالصور)

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الرائد دور زيمل أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الجليل في نهاريا منذ 5 أيام.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرائد القتيل نائب قائد سرية في الكتيبة "8103".

وأسفر قصف حزب الله اللبناني يوم الأربعاء 17 أبريل لمنطقة عرب العرامشة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إسرائيليا وصفت حالة عدد منهم ببالغة الخطورة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة ستة جنود بجروح بالغة الخطورة في حين أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرون بجروح طفيفة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن حزب الله تمكن من جمع معلومات استخباراتية عن انتشار القوات في المنطقة الحدودية ونجح باستهداف موقعين في عرب العرامشة تواجد فيهما جنود احتياط بواسطة صاروخين مضادين للمدرعات، وأتبعهما بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا فرق الإنقاذ فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراضهما.