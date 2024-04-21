قوات الأمن العراقية تعلن ضبط مركبة انطلقت منها صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية في سوريا

العالم-العراق

وقالت في بيان "شرعت قطعاتنا الأمنية ضمن قطاع عمليات غرب نينوى قرب الحدود العراقية السورية بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت عند الساعة 21.50 من يوم الأحد قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية".

وأضافت أن القوات الأمنية عثرت على المركبة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها.

وأفادت بأنها مازالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان عراقيان في تصريح لوكالة "رويترز" إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا يوم الأحد.

والهجوم ضد القوات الأمريكية هو الأول منذ أوائل فبراير عندما أوقفت الجماعات المسلحة في العراق هجماتها ضد القوات الأمريكية.

وردا على ذلك، قصف طائرة أمريكية صواريخ في الأراضي العراقية استخدمت لقصف قاعدة شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد به مصدر أمني عراقي.