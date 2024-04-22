سياسي عراقي يحذر من مؤامرة امريكية صهيونية جديدة ضد بلاده

العالم- العراق

وقال اللامي، في حديث لوكالة المعلومة، إن "امريكا والكيان الصهيوني، عملتان لوجهة واحدة في التنفيذ والتخطيط والدعم للمخططات الرامية لزعزعة الامن في العراق والمنطقة".

وأضاف، ان "هناك دعما أمريكيا إسرائيليا لتنظيم داعش الإرهابي في تنفيذ عمليات نوعية في العراق وسوريا وبعض الدول الأوروبية".

وأشار اللامي، الى ان " ما حدث من تفجير في روسيا وبعد تبني تنظيم داعش الإرهابي يمثل خير برهان على ذلك الدعم الأمريكي- الإسرائيلي".

وتواصل القوات الامريكية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا العمل على فتح ثغرات لتسهيل دخول بقايا تنظيم داعش الإرهابي الى مناطق غربي الانبار وصلاح الدين ونينوى.