شاهد/ 'حزب الله' يسقط مسيرة إسرائيلية فوق سماء لبنان

العالم- لبنان

وصدر عن المقاومة الاسلامية - حزب الله أمس الأحد, بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية والمدنيين وآخرها بلدة كفركلا إستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:05 من مساء يوم الاحد 21-4-2024 مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود الاسرائيليين في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة".



وأضاف "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد 21-04-‌‏2024 طائرة مسيرة معادية ‌‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان. ‏وسيصدر في وقت لاحق بيان اخر تفصيلي عن نوع ‏الطائرة الاسرائيلية والتي كانت تقوم باعتداءاتها على اهلنا الشرفاء والصامدين".‏



وتابع البيان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، واستكمالاً ‏لبيانها السابق تؤكد المقاومة الإسلامية أن الطائرة المسيرة اسرائيلية ‏التي أسقطها مجاهدوها في ‏أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450".



وختم: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:45 من مساء يوم الأحد 21-04-‌‏2024 تموضعاً ‏لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية".‏

هذا وأكد المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي إطلاق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو الصهيوني حلقت في سماء لبنان وإصابتها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق في الحادث.

وفي السياق قالت وسائل إعلام عبرية عن حادثة إسقاط طائرة "هيرمز 450" فوق لبنان: نحن في مشكلة كبيرة وإذا فقدنا التفوق الجوي في الأجواء اللبنانية فإن ذلك سيضر بشكل كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية.

وطائرة "هيرمز 450" من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في جيش الإحتلال، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

ويصل طول "هيرمز 450" إلى 6.1 أمتار، وتزن 450 كيلوغراما، وتستوعب حمولة قدرها 150 كيلوغراما، وتبلغ قوتها 52 حصانا (39 كيلووات).