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منذ بدء طوفان الاقصى..أول استقالة بين قادة الجيش الاسرائيلي

منذ بدء طوفان الاقصى..أول استقالة بين قادة الجيش الاسرائيلي
الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا قرر الاستقالة لمسؤوليته عن الإخفاق في رصد عملية طوفان الاقصى يوم7 تشرين الأول 2023".

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الاثنين بان "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا سيعلن عن استقالته اليوم، على خلفية الفشل في 7 تشرين الاول والهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق - وهي أول استقالة منذ بدء الحرب".

وفي 2 شباط الماضي قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "قادة المنظومة الأمنية بالجيش الاسرائيلي تحملوا سابقا مسؤولية الفشل في هجوم 7 تشرين الأول الماضي".

وأضافت أن" هؤلاء القادة أوضحوا أنهم سيستقيلون من مناصبهم ويغادرون لمنازلهم عندما تسمح الظروف بذلك".

وقالت القناة الـ12 إن "قادة الأذرع الأمنية يأخذون بالحسبان موضوع تقديم الاستقالة وتعيين بدلاء لهم، خاصة مع الوضع السياسي الحالي لاسرائيل"، حيث سيقوم المسؤولون السياسيون بتعيين بدلائهم.

وكان رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة أقروا بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير من عملية طوفان الاقصى التي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس في 7 تشرين الأول الماضي.

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