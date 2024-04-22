فيديو خاص: دلالات غرس الرئيس الإيراني نبتة في إسلام آباد

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في إسلام آباد، إن برتوكول غرس النبتة يعتمد بين الدول الاسلامية لمد يد السلام، والتعاون في كافة المجالات، وغرس الرئيس الإيراني نبتة في إسلام آباد يعكس فحوى العلاقات بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية تتمثل في التعاون في مجالات عديدة منها الأمنية والاقتصادية والسياسية.

هذا ووصل رئيس الجمهورية الاسلامية في الايران السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم الأثنين الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد، لعقد لقاء هام مع وزير الخارجية الباكستاني شهباز شريف، كما تحمل هذه الزيارة مناقشات عديدة بين الجانبين الباكستاني والايراني ويتم خلالها مناقشة العديد من الملفات منها لاسيما الجانب الاقتصادي وامن الحدود بالاضافة الى قضايا اقليمية منها القضية الفلسطينية.