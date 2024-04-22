20 مذكرة تفاهم على الأجندة.. اردوغان يصل بغداد بعد غياب لـ13عاما

العالم - العراق

وأفاد موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مراسلها، ان طائرة الرئيس التركي هبطت في مطار بغداد توًا.



وتعد هذه الزيارة أول زيارة منذ 13 عاماً يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العراق والذي وصل بغداد على رأس وفد حكومي ونيابي كبير ورفيع المستوى.



ووصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة اردوغان الى العراق، بأنها "ليست زيارة عابرة"، وستتضمن لأول مرة وضع الحلول بدلا من ترحيل الازمات.



ومن المؤمل ان يتم توقيع 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين، فيما تسيطر ملفات امن الحدود وحزب العمال الكردستاني، وكذلك ملف المياه، وطريق التنمية، وتصدير نفط كردستان، على اجندة الزيارة.