شاهد.. ما هي الملفات التي يناقشها الرئيس رئيسي في اسلام اباد؟

العالم - خاص العالم

فصل جديد من العلاقات الاستراتيجية بين ايران وباكستان، اكدت على عمقها زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى اسلام اباد ضمن جولة تشمل سريلانكا ايضا.

وقبيل مغادرته طهران، اعتبر الرئيس الايراني زيارته لباكستان منعطفا في التعاون الإقليمي والخارجي بين البلدين حيث تهدف زيارته إلى ابرام ثمانية عقود تجارية واقتصادية على الاقل بقيمة عشرة مليارات دولار بين طهران واسلام اباد. كما سيتم بحث موضوعات في مجال الأمن والتجارة والنفط والغاز والطاقة والتنمية الاقتصادية.

وقال الرئيس الايراني ،ابراهيم رئيسي، ان " لدى ايران وباكستان وجهات نظر مشتركة وتعاون جيد للغالية في قضايا حقوق الانسان والدفاع عن غزة وفلسطين ومكافحة الارهاب، نعتقد انه ينبغي تحسين هذه العلاقات بما يتماشى مع سياسة الجوار ارادة البلدين تركز على تعزيز العلاقات الثنائية لكن مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ليست بمستوى العلاقات السياسية ومن المقرر في هذه الزيارة النظر في تعزيز التفاعلات الاقتصادية لتصل الى مستوى 10 مليارات دولار".

ووصل رئيسي الى اسلام آباد على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني آصف علي زرداري وكان في استقباله رئيس الوزارء محمد شهباز شريف كما التقى وزير الخارجية محمد إسحاق دار.

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية، زيارة إبراهيم رئيسي بأنها فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيدا على أهمية القواسم المشتركة الثقافية والدينية والتاريخية العديدة بينهما. وخلال هذه الزيارة الرسمية، يناقش الطرفان جدول أعمال واسعا لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران وباكستان في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة .

ويعتبر مراقبون باكستانيون الزيارة هامة حيث تحمل مناقشات عديدة بين الجانبين منها قضايا اقليمية على رأسها القضية الفلسطينية.