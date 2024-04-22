إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس غرب القدس المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت القناة 14 العبرية: إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بجروح في عملية دهس في موقعين.

وذكرت قوات الاحتلال أن المنفذين انسحبا، في حين عثر على بندقية في أحد الموقعين.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن العملية وقعت في الحي الاستيطاني المسمى “روميما” وهو في غربي مدينة القدس، قرب المحطة المركزية للحافلات.

وأعلنت سلطات الاحتلال، صباح الاثنين، أنها اعتقلت شخصين زعمت أنهما نفذا عملية الدهس.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت قوات الاحتلال: “تلقينا بلاغنا حول حادث دهس أصاب ثلاثة من المارة في شارع تخليت مردخاي بالقدس”.