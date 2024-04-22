فيديو خاص: ماذا وراء غارات الاحتلال اليوم على القطاع؟!!

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا: هذا بالاضافة الى استهداف منزل وعمارة سكنية في منطقة مخيم البريج ما ادى الى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين واصابة عدد آخر بجروح.

واضاف: هناك غارات اسرائيلية مكثفة على شمال قطاع غزة في بيت لاهيا وحي الزيتون، وتم استهداف منزل ما ادى الى وقوع اصابات.

وقال مراسل العالم: وفي وسط قطاع غزة كان هناك استهداف لعمارة في حي تل الهوى، ومنزل في شارع المنصورة، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

تابع: ان الاحتلال استهدف مسجد التقوى في دير البلح، ومنزل وعمارة، ما ادى الى استشهاد 4 مواطنيني واصابة العشرات، فيما وقعت اصابات جراء استهداف منازل المواطنين في دير البلح.

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