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فيديو خاص: ماذا وراء غارات الاحتلال اليوم على القطاع؟!!

الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الغارات الاسرائيلية مستمرة على مناطق مختلفة من قطاع غزة وآخرها كان على منزل في شارع ابوعريف في دير البلح ادت الى استشهاد طفلة فلسطينية واصابة عدد آخر.

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا: هذا بالاضافة الى استهداف منزل وعمارة سكنية في منطقة مخيم البريج ما ادى الى استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين واصابة عدد آخر بجروح.

واضاف: هناك غارات اسرائيلية مكثفة على شمال قطاع غزة في بيت لاهيا وحي الزيتون، وتم استهداف منزل ما ادى الى وقوع اصابات.

وقال مراسل العالم: وفي وسط قطاع غزة كان هناك استهداف لعمارة في حي تل الهوى، ومنزل في شارع المنصورة، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

تابع: ان الاحتلال استهدف مسجد التقوى في دير البلح، ومنزل وعمارة، ما ادى الى استشهاد 4 مواطنيني واصابة العشرات، فيما وقعت اصابات جراء استهداف منازل المواطنين في دير البلح.

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