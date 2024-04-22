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وزير الخارجية اللبناني: بيروت متمسكة بالقرار 1701 ولا تريد الحرب

وزير الخارجية اللبناني: بيروت متمسكة بالقرار 1701 ولا تريد الحرب
الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بو حبيب، أن بيروت متمسكة بالقرار 1701 وضرورة وقف الحرب والاستعداد لتثبيت الحدود البرية مع كيان الاحتلال حول النقاط المتنازع عليها.

العالم-لبنان

وأضاف عبد الله بو حبيب بعد لقائه نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث بحضور السفير البريطاني هاميش كويل، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، أن "لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن".

وصرح بأن وقف إطلاق النار يمهد الطريق إلى البحث عن استقرار مستدام.

ورحب الوزير بـ"قرار الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الجيش اللبناني لضمان مهماته الوطنية ومن ضمنها انتشاره في الجنوب وفقا للقرار 1701".

وشدد عبد الله بو حبيب على "أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود وفعالية الدولة ومؤسساتها".

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