حزب الله: لولا وجود المقاومة لكان لبنان "مكسر عصا" لإسرائيل

العالم-لبنان

وقال قاسم في كلمة له في بيروت اليوم الاثنين:"هذه المقاومة أعلنت أنها تدعم غزة وتساند غزة، هذا الدعم له جانبان أساسيان، أولا هو مساندة لإخواننا وأحبابنا وجيراننا على طريق القدس على الطريق الإنساني المقدس، وثانيا هو إعلان جهوزية استباقية في عمل يفهم معه الإسرائيلي ومن وراءه أن المقاومة حاضرة وجاهزة، وهي تعطي الآن ما تعطيه لكنها مستعدة لأي ثمن ولأي خيار دفاعا عن لبنان ولمواجهة التحديات".

وأضاف:"لولا المقاومة لكان لبنان مكسر عصا، ولولا المقاومة لكان لبنان معبرا للمشاريع الإسرائيلية من توطين أو إقامة مستوطنات أو مشاريع سياسية تنعكس على تركيبة البلد وطريقة إدارة البلد".

وأشار إلى أن "إسرائيل تقف مفترسة تريد أن تخوض في لبنان وفي المنطقة في أي لحظة ولا يوقفها إلا السلاح ولا يوقفها إلا المقاومة"، مؤكدا أن "المقاومة ستبقى وسلاحها وستعمل على زيادته وزيادة قوتها إلى ما شاء الله".

واختتم قائلا: "كل ما نستطيع أن نفعله لنكون أقوياء سنفعله، وعلى الذين يفكرون بأن يسعوا إلى إضعاف أو البحث عن الضعف كبديل أن يكفوا لأنهم يصرخون في الهواء، فالسلاح باق ومتقدم ويصنع المستقبل إن شاء الله تعالى".