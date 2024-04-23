شاهد.. ماذا فعلت صواريخ حزب الله بالإسرائيليين؟

العالم - خاص بالعالم

بعشرات صواريخ الكاتيوشا تقصف المقاومة الاسلامية في لبنان قاعدة عسكرية اسرائيلية شمال صفد المحتلة ردا على اعتداءات الاحتلال على قرى الجنوب اللبناني ودعما لغزة.

جيش الاحتلال وفيما تحدث عن رصد إطلاق 35 صاروخًا من لبنان تجاه مستوطنة عين زيتيم القريبة من صفد، نشرت المقاومة الاسلامية مشاهد لقصفها الصاروخي الذي طال المستوطنة مؤكدة ان العملية استهدفت مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة واحد وتسعين في ‏قاعدة عين زيتيم.

المقاومة نفذت كذلك سلسلة عمليات نوعية ضد مواقع الاحتلال. واعلنت في بيانات منفصلة استهدافها تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام وخلف موقع المساقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وكذلك موقع الضهيرة. كما طالت العمليات تجهيزات تجسسيّة للاحتلال في موقعي الوزّاني وحانيتا التابعين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

عمليات تأتي بعد اسقاط مسيرة هرمز اربعمئة وخمسين الاسرائيلية لتكون خامس مسيرة تسقطها المقاومة الاسلامية منذ اشتعال المعارك على الحدود اللبنانية الفلسطينية تبعها اقرار جيش الاحتلال بسقوط طائرة من دون طيار تابعة له داخل لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض جو.

تطور اثار قلق معلّقون إسرائيليون. المراسل العسكري لموقع والاه حذر من ان الجيش الاسرائيلي سيكون في مشكلة كبيرة إذا فقد التفوق الجوي في الأجواء اللبنانية، لأن ذلك سيضر بشكل كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية. وحول المعارك الدائرة في الجنوب اللبناني اضاف أنه في تقييم النتائج بعد نصف عام من القتال، يتضح أن حزب الله قادر على الإيذاء والقتل.

ياتي هذا فيما واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاته على مناطق في العمق اللبناني حيث استشهد شخص في غارة على سيارة في منطقة عدلون قرب مدينة صيدا جنوبي البلاد كما شهدت المنطقة الواقعة بين طيرحرفا وعلما الشعب الحدوديتين قصفا مدفعيا.

في المقابل سجلت مستوطنات الشمال انطلاق دوي صفارات الانذار فيما تحدث الاعلام العبري عن اعتراض هدف جوي مشبوه واطلاق ثمانية صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل قرب الحدود مع لبنان.