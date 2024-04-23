شهيد و جريحان في اقتحام لقوات الاحتلال في اريحا

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين عن استشهاد شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، جراء إصابته بعيار ناري في صدره أطلقه تجاهه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم أريحا.

ووفق مصادر إعلامية؛ فإن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسجن 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.

كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة مواطن برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في البطن وصلت الى مستشفى أريحا الحكومي.

وحتى الثلاثاء، أدت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنين إسرائيليين في الضفة إلى استشهاد 487 فلسطينياً وإصابة نحو 4 آلاف و900 آخرين، إلى جانب اعتقال نحو 8 آلاف و425، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.