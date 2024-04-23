أمين المجلس الأعلى لأمن ايران القومي يصل سان بطرسبورغ

العالم – إيران

وتلبية لدعوة من نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، توجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي اكبر احمديان على رأس وفد إلى روسيا للمشاركة في الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار المسؤولين في الشؤون الأمنية، والذي يعقد في سان بطرسبورغ بحضور وزراء دفاع وأمناء مجلس الأمن القومي لأكثر من مائة دولة.

وخلال هذه الزيارة ايضا يشارك أحمديان في اجتماع أمناء مجلس الأمن القومي للدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، سيعقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لقاءات ثنائية مع بعض نظرائه.

وينعقد الاجتماع الدولي السنوي لكبار المسؤولين في الشؤون الأمنية والذي تستضيفه إحدى مدن روسيا كل عام، بمبادرة من روسيا وبهدف مواجهة أحادية الغرب وخاصة أميركا، في مجال الأمن الدولي.