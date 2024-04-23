حماس: تصريحات بلينكن ليست واقعية وكنا مرنين للتّوصل لإتفاق

العالم ـ فلسطين

وقالت حماس في بيان صحافي، أمس الإثنين، إن "تصريحات بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أننا قدمنا مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، وكنا نصطدم بتعنت ومماطلة نتنياهو وحكومته.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل وضع العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعى لإطالة أمد حربه المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم.

وشددت حماس على أن مطالب الشعب الفلسطيني والمقاومة واضحة منذ اليوم الأول، وهي نفسها التي قدمتها خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وكانت موضع ترحيب من كل الأطراف والوسطاء، وهي تمثل الموقف الوطني لشعبنا ومصالحه بضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات الاحتلال وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في كل مناطق القطاع وتكثيف الإغاثة والبدء بالإعمار.

وأكدت أن الدور الأمريكي الشريك الكامل في حرب الإبادة ضد شعبنا، والذي يواصل دعم الاحتلال بالسلاح والذخائر والغطاء السياسي، يكمل دوره العدائي ضد شعبنا باتهامات باطلة لحماس.