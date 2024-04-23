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فيديو خاص: تطورات خطيرة في القطاع، ماذا يحضر الاحتلال؟!!

الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بان القصف الاسرائيلي يتكثف اليوم على مناطق شمال قطاع غزة، حيث تتعرض مدينة بيت لاهيا الى قصف متواصل منذ الساعات الاولى للصباح.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان الاحتلال استهدف مسجدا في المدينة، وايضا عددا من المناطق المتفرقة وابرزها كان لمجموعة من المواطنين على شاطئ البحر في بيت لاهيا.

واضاف: كما استهدفت طائرات الاحتلال ملعبا ما ادى استشهاد مواطن، فيما رافق ذلك قصف مدفعي وبالدبابات التي تتوغل في شمال بيت لاهيا، فيما يتواصل القصف العنيف على حي الزيتون وشرق مدينة غزة وجنوبها.

وتابع مراسل قناة العالم ان القصف الاسرائيلي لم يتوقف كذلك على المنطقة الوسطى، خاصة القصف المدفعي، على شرق المغازي ودير البلح وشمال مخيم النصيرات.

واوضح ان الاحتلال استهدف كذلك قبل ساعة ارضا زراعية في منطقة بلدة الزوايدة، وتجمعا لمواطنين غرب مخيم النصيرات، ما اسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

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