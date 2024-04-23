إكتشاف مقابر جماعية تفوح منها رائحة الموت في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال ستيفان دوجاريك - الأمين العام للأمم المتحدة :"التقارير عن اكتشاف المقبرة الجماعية مثيرة للقلق للغاية؛ ندعو إلى إجراء تحقيق كامل بطريقة موثوقة ومستقلة. هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار وتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى غزة بشكل أكبر".

واستفاق سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة على أنباء اكتشاف مقابر جماعية حفرتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد توغلها في المدينة لعدة أشهر قبل أن تتراجع على أطرافها الشرقية

واشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى ان جيش الاحتلال قام بتعرية عشرات المرضى والنازحين وكوادر طبية قبل أن يقوم بإعدامهم بدم بارد رمياً بالرصاص؛ فضلا عن اكتشاف جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سُرقت أعضاؤهم؛ وسط توقعات بان تحتوي المقابر الجماعة على سبعمئة شهيد

بدورها اشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك مزيداً من الجثث تنتشر في كافة أرجاء قطاع غزة، وهذا ما يدلل على أن الفاجعة لا تزال مستمرة وتتكشف جراء تلك الحرب المأساوية والتي لا بد أن تتوقف،

واعتبرت حركة حماس ان الجرائم المروعة التي يقترفها جيش العدو ما كانت لتتواصَل، لولا الدعم السياسي والعسكري اللا محدود، والغطاء الذي تمنحه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لهذا الكيان الفاشي.

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