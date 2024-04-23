جامعة كراتشي تمنح الرئيس الإيراني شهادة دكتوراه فخرية

العالم – إیران

ومنح السيدإبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من زيارته لباكستان، شهادة الدكتورة الفخرية من جامعة كراتشي، وذلك بحضور ممثلي برلمان ولاية السند والسلطات المحلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كراتشي.

وفي هذا الحفل قال رئيس جامعة كراتشي البروفيسور خالد عراقي: إن درجة الدكتوراه الفخرية هذه تمنح للرئيس بناءً على سجله التعليمي ودرجاته العلمية في مجال الفقه والقانون، فضلاً عن خبرة الدكتور رئيسي الطويلة في المجال القضائي.

وتعتبر جامعة كراتشي، أكبر جامعة في باكستان، ويعود تاريخها إلى 73 عاما، وتعد من أهم وأرقى الجامعات في المنطقة، و يدرس فيها العديد من الطلاب الإيرانيين.