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الاحتلال يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 201 تواليًا

الاحتلال يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 201 تواليًا
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 201 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت أرضًا زراعية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة البحابصة بحي السلام شرق رفح، وهم: شعيب حسين البحابصة، ونجليه سراج شعيب وعبد الهادي.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت مخيم البريج وسط القطاع.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه انتشلت أمس الثلاثاء في خانيونس 51 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار من مجمع ناصر الطبي.

وأكد التعرف على 30 جثة منهم والبقية مجهولين، ليصل إجمالي ما تم انتشاله حتى اليوم 324 شهيدا.

كما أشار إلى أن الطواقم انتشلت 9 شهداء من أماكن متفرقة بخانيونس، ولا زالت مستمرة في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء.

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