حزب الله يستهدف مستوطنة "مرغليوت" ردًا على مجزرة "حانين"

العالم - لبنان

و في ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدًا المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء ‏يوم ‏الثلاثاء 23 - 04 - ‌‏2024 مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 23 - 04 - 2024 م

‏14 شوال 1445 هـ

واستشهدت لبنانيتان وأصيب 6 أشخاص، مساء الثلاثاء، جراء غارة صهيونية استهدفت منزلا كانوا فيه في بلدة حانين جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن “العدو الاسرائيلي ارتكب مجزرة في بلدة حانين الجنوبية ارتقت خلالها مواطنة وابنة شقيقها وجرح 6 آخرون في غارة استهدفت منزلهم ودمرته بالكامل”.