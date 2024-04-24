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المقاومة الإسلامية في لبنان .. 200 يوم من الصمود والبطولة إسنادًا لغزّة + فيديو

الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

بث الاعلام الحربي في المقاومة الإسلامية فيديو تضمن عمليات المساندة في لبنان خلال 200 يوم من معركة طوفان الأقصى.

العالم-فلسطين

ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 1637 عملية خلال 200 يوم من عملية طوفان الأقصى.

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