الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بوريل: مدن غزة دُمرت أكثر مما تعرضت له ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

بوريل: مدن غزة دُمرت أكثر مما تعرضت له ألمانيا في الحرب العالمية الثانية
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن "الحرب الإسرائيلية" على غزة عرّضت مدن القطاع إلى “دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية”.

العالم - فلسطين

وأضاف بوريل “يمكننا القول إن أكثر من 60% من البنية التحتية المادية في غزة تضررت، منها 35% دُمرت بالكامل”.

وتابع خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية “قُتل 249 من العاملين بالمجال الإنساني ونحو 100 صحفي في الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

وختم المسؤول الأوروبي بالقول “يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي،يشن الإحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

روابط ذات صلة

حزب الله يستهدف مستوطنة "مرغليوت" ردًا على مجزرة "حانين"

الاحتلال يواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 201 تواليًا