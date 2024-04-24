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إيلون ماسك : حرب أهلية لدى الغرب ستأتي شئنا أم أبينا !

إيلون ماسك : حرب أهلية لدى الغرب ستأتي شئنا أم أبينا !
الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعرب إيلون ماسك، أحد أغنى الأشخاص في العالم، عن ثقته في أن الدول الغربية ستواجه حربًا أهلية بسبب الوضع المحيط بالمهاجرين.

العالم - الأمیرکیتان

وكتب على موقع "إكس"، تعليقاً على تدوينة للأستاذ اللبناني الكندي جاد سعد، الذي قال إن "الطريق الذي سلكه الغرب سيؤدي إلى حرب أهلية": "الحرب ستأتي شئنا أم أبينا".

وقال سعد إن الدول الغربية "ترتكب انتحارا حضاريا". سوف يستيقظ العديد من الرجال في الغرب، الذين ينامون الآن خلف عجلة القيادة، ويدركون أنهم لا يحبون أن يتم الضغط على أوطانهم؛ ولا يحبون أن تتعرض نساءهم للهجوم، أو عندما يتم تقييد حرياتهم، أو عقيدتهم لا تحترم".

وفي السابق، وصف ماسك مشاكل الهجرة في الولايات المتحدة بأنها إحدى التهديدات التي تواجه وجود الدولة الأمريكية. كما اعتبر سياسة الهجرة التي تنتهجها السلطات الأمريكية مجنونة، والتي سمحت خلال السنوات الثلاث الماضية لأكثر من 7 ملايين مهاجر غير شرعي بدخول البلاد.

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