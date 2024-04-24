المقاومة اللبنانية تنتهج 'الرد السريع' ضد الإعتداءات الاسرائيلية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة اللبنانية دكت صباح اليوم مستعمرة شوميرا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

واستهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم مستعمرة مرغليوت ايضاً بعشرات الصواريخ.

وتأتي هذه الهجمات، رداً علی سلسلة من الاعتداءات التي قام بها الاحتلال منذ يومين علی اماكن لبنانية بعيدة نسبياً عن الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة سيما المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بغارة جوية استهدفت منزلاً مؤلفاً من 3 طبقات في بلدة حانين ما أدی الی استشهاد امرأة وطفلة وجرح 5 آخرين جلهم من المدنيين. كما اعتدی الاحتلال صباح أمس علی سيارة كانت تعبر منطقة عدلون في قضاء الزهراني في الساحل الجنوبي ما ادی الی ارتقاء شهيد.

هذا ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" إحصائية ضمن إنفوغراف، تُظهر مجموع عمليات "جبهات المساندة" لقطاع غزة، في لبنان، حيث تم تنفيذ 1637 عملية، شملت 1404 استهداف مواقع، 51 استهداف جوي، و182 استهداف للمستوطنات.

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