شاهد.. ماذا يحدث في الجامعات الأميركية وعلاقة فلسطين؟

العالم - خاص بالعالم

ومن بين المخيمات الجديدة، نصب طلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي، خياما للتضامن مع المتظاهرين في الجامعات الأخرى.



وقال أحد المتظاهرين: "أنا كطالب فلسطيني أشعر بالمسؤولية تجاه التواجد في هذه الاحتجاجات والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة وسأواصل المشاركة في الاحتجاجات كل يوم لاننا مسؤولون بما يحدث في غزة".



وفي كاليفورنيا أيضا، أغلقت السلطات حرم جامعة كال بولي هومبولت، وهي جامعة عامة في مدينة أركاتا فى ولاية كاليفورنيا، بعد أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى في الحرم الجامعي.



وفي حرم جامعة مينيسوتا في سانت بول، أزالت الشرطة أحد المخيمات بعد أن طلبت منها إدارة الجامعة التحرك، مشيرة إلى انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدي على ممتلكات الغير.

كما واصل الطلاب المناصرون للقضية الفلسطينية اعتصامهم في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، لليوم السابع على التوالي، في ظل ضغوط تمارسها إدارة الجامعة ومستويات سياسية عدة لإنهاء الاعتصام.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الأميركية أنه جرى اعتقال مئة وثلاثة وثلاثين من المحتجين على حرب غزة في حرم الجامعة سبقها اعتقال أكثر من مئة وعشرين آخرين في حرم جامعة نيويورك وفق متحدث باسم شرطة المدينة .

