'القسام' تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بفشل نتنياهو بإستعادة الأسرى

العالم – فلسطين المحتلة

ووجه الأسير "هيرش جولدبيرد بولين"، رسالة لحكومة بلاده مفادها: "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم؟".

وشدد الأسير على أن جميع جهود جيش الاحتلال لتحريرهم من أيدي المقاومة الفلسطينية باءت بالفشل، داعيا الاحتلال وقياداته إلى الخجل أيضا "لأنكم تركتمونا 200 يوم".



يأتي ذلك في ظل تواصل المظاهرة الإسرائيلية ضد نتنياهو وحكومته ضمن تحركات ينظمها ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسط اتهامات من المعارضة لرئيس وزراء الاحتلال بعرقلة صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" لأغراض سياسية.



ومنذ أشهر، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة و"إسرائيل"، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في العدوان الذي اندلع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ولليوم الـ201 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.