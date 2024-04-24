طهران ترد على مزاعم السلطات الأرجنتينية!

العالم -إيران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة تكرار الطلبات والقصص غير القانونية والكاذبة من قبل بعض القضاة الأرجنتينيين حول المواطنين الإيرانيين في قضية آميا.

واستذكر كنعاني الفضيحة السابقة المتمثلة في طلب تسليم مسؤول إيراني من السلطات القضائية البريطاني، والتي أدت إلى الحكم بعدم كفاية المستندات المقدمة لتسليمه، مجددًا التأكيد على أن الاتهامات التي وجهت في قضية آميا ضد المواطنين الإيرانيين لا اساس لها وخالية من اي وثائق وبالتالي فإن تقديم مثل هذه الطلبات من السلطات القضائية في الدول الأخرى ليس له أي سند قانوني أو صحة.

وأضاف متحدث الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم تنفيذ العدالة ومحاكمة أولئك الذين تسببوا، من خلال إتلاف الوثائق، في انحرافات خطيرة في سياق قضية آميا وأفلتوا من العقاب على هذا الحادث.

ونصح السلطات الأرجنتينية بتجنب توجيه اتهامات لا أساس لها ضد مواطني الدول الأخرى وعدم التأثر بأعداء العلاقات الثنائية بين إيران والأرجنتين.