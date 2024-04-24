سفارة إيران في باريس تتنازل عن ملاحقة قضائية لشخص هاجم القنصلية

العالم - إيران

وأصدر القسم الإعلامي بالسفارة الإيرانية في باريس بيانا أعلن فيه عزم السفارة في التنازل عن الملاحقة القضائية في الشكوى التي رفعتها إلى السلطات الفرنسية ضد المواطن الإيراني الذي ارتدى، يوم الجمعة، سترة ناسفة مزيفة ودخل مبنى القسم القنصلي مما تسبب في خلق أجواء من الرعب للحاضرين الإيرانيين والزملاء في السفارة.

وتعتقد السفارة أن هذا المواطن الإيراني قام بالعمل الخطير والتهديد المذكور أعلاه تحت تأثير الجو المعادي لإيران الذي تثيره مجموعات ولوبيات مناهضة لإيران.

وجاء البيان: رغم أن المهاجم سبق له أن أشعل النار في إطار سيارة أمام القسم القنصلي في سبتمبر الماضي وأدانته المحكمة الفرنسية، فإن السفارة مراعاة لسن وحالة هذا المواطن الإيراني النفسية والجسدية، وانطلاقًا من المبادئ الإيرانية والإسلامية في الرأفة والعفو قررت عدم متابعة الدعوى الأخيرة، إضافة إلى سحب شكوى سابقة متعلقة بقضية الحريق.

ويوم الجمعة دخل أحد الإيرانيين المقيمين في فرنسا، إلى قنصلية السفارة الإيرانية وادعى أنه يحمل سترة ناسفة ويخطط لتفجير المكان وتبين لاحقا أن أن السترة مزيفة.

وأدانت محكمة باريس يوم الثلاثاء على هذا الرجل البالغ من العمر 61 عاما بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ.