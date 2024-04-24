بالأرقام.. عمليات حزب الله ضد جنود الاحتلال منذ الثامن من أكتوبر

العالم - خاص بالعالم

ردا ‌‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل الجنوبية البنانية وآخرها مجزرة ‌‌‏حانين التي أدت ‏الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، إستهدفت المقاومة الإسلامية مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال في مستوطنة أفيفيم وأوقعتهم بين قتيل ‌‏وجريح.

واعترف الاحتلال بأضرار وحريق لحقا بمنزلين وآلية في أفيفيم بعد إصابة منزلين بعدة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان.كذلك ‏استهدفت ‌‌‏‌‏المقاومة ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في ‏حرش مستوطنة نطوعة وأصابته إصابة مباشرة.وكانت المقاومة استبقت ذلك باستهدف موقع الراهب بالقذائف ‏المدفعية ومستوطنة شوميرا بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏

وفيما كشف إعلام الاحتلال عن الإعلان عن حالة تأهب في مستوطنات الحدود الشمالية وإغلاق الطرق أمام حركة المرور، ومنع الدخول إلى المستوطنات المجاورة للسياج قال إن مأزقا استراتيجيا يعانيه الشمال يقابله ما وصفه بإنجاز هائل لحزب الله على صعيد الوعي وتفكيك مجتمع المستوطنات.

وبمرور 200 يوم من الحرب ومن عمليات المقاومة الإسلامية على طريق القدس نشرت الأخيرة انفوغراف أحصى عملياتها ضد مستوطنات ومواقع الاحتلال عند الحدود مع لبنان منذ الثامن من اكتوبر العام الماضي وحتى يوم الـ24 من نيسان الحالي مبينة أن عدد العمليات بلغ الفا وستمئة وخمسين عملية عسكرية أوقعت أكثر من الفي قتيل وجريح في صفوف الاحتلال وأدت لتدمير نحو 722 وحدة استيطانية وتهجير أكثر من 230 الف مستوطن وإخلاء أكثر من 43مستوطنة.



الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ حزامًا ناريًا من الغارات الجوية العنيفة على قرى وبلدات جنوب لبنان واستهدفت أطراف بلدات عيتا الشعب وراميا وجبل بلاط وخلة وردة والجبين وطيرحرفا وعلما الشعب .وفضلا عن تعرض هذه المناطق لقصف مدفعي متكرر قامت قوات الاحتلال بإلقاء قذائف ضوئية على مستويات منخفضة مستهدفة الأحراج بهدف إشعال حرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة.