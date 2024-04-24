جنوب أفريقيا تدعو لتحقيق عاجل حول المقابر الجماعية بقطاع غزة

العالم - أفريقيا

وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء"، بعد انسحاب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منهما.

وشددت على أن "إسرائيل" التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل من دون عقاب، مشيرةً إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وذكرت، أن جنوب أفريقيا تحثّ المحكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأوضحت، أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكدةً أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.

وأمس، أكّد الدفاع المدني في غزة، وجود 3 مقابر جماعية داخل أسوار مجمّع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن، مطلع نيسان/أبريل الجاري، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 400 شهيد في مجمّع الشفاء الطبي.