الهجوم على رفح وفرصة نتنياهو الأخيرة في تحقيق نصر موهوم، وإيران تفتح مشروع عملاق في سريلانكا

العالم - بانوراما

الملف الأول: أعلن مسؤول في وزارة الحرب بكيان الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يتأهب لإطلاق عملية رفح جنوبي قطاع غزة على الفور وهو في انتظار موافقة الحكومة عليها. وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن قرار الهجوم يأتي بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع المقاومة، وأن العملية تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع الولايات المتحدة.

هذا وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن كيان الاحتلال يريد إخراج حماس من غزة في وقت فشل فيه باجتثاثها من شمالي القطاع.

الملف الثاني: دشن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى سريلانكا مشروع أومااويا بطاقة مئة وعشرين ميغاواطا الذي يضم سدين خرسانيين وأنبوب نقل مياه بطول 19 كيلومترا.



ويقع مشروع أومااويا الضخم متعدد الأغراض في جنوب شرق سريلانكا وعلى بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو. وقد تم تنفيذه بيد الشركات والكوادر الإيرانية ويتضمن سدين ونفقا لنقل المياه ومحطتين للطاقة الكهرومائية تحت الأرض. وخلال مراسم التدشين أكد رئيسي استعداد بلاده لمشاركة جميع تجاربها مع سريلانكا، واصفا هذا المشروع بأنه رمز للتضامن والعمل الجماعي بين شعبي البلدين.

ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه إيران حظرا غربيا مفروضا عليها منذ عدة سنوات ويعتبر أحد أكبر المشاريع في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية للبلاد.

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