إيران اكسبو 2024.. مشاركة آلاف رجال الأعمال والإقتصاد من أكثر من 119دولة

العالم – خاص بالعالم

هو بصراحة بمثابة جسر تعول طهران عليه لتحسین العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وفي ذات الوقت تريد ان تبين ان اقتصادها فاعل ومتنامي لاسيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها شد الوثاق علي ايران اكثر فاكثر.

يتّحد المسؤولون الايرانيون عن حضور أكثر من ألفي رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي وسياسي من دول المنطقة وخارجها في هذا المعرض ..وهذا يعني كسر الحظر الامريكي الذي اراد حشر ايران اقتصاديا في الزاوية

تشارك الشركات الایرانية بالمعرض في ست قطاعات، بما في ذلك الصناعة الغذائية ، والطب ، والأجهزة المنزلية ، والأغذية ، والبتروكيماويات وغيرها.من القطاعات.

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