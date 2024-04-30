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إيران اكسبو 2024.. مشاركة آلاف رجال الأعمال والإقتصاد من أكثر من 119دولة

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

الحدث هو حدث اقتصادي كبير والتوعيل الرسمي عليه كبير أيضا، معرض طهران الدولي بصالاته وقاعاته المتعددة وبكل طاقته يستقبل النسخة السادسة من معرض القدرات التصديرية الإيرانية.

العالم خاص بالعالم

هو بصراحة بمثابة جسر تعول طهران عليه لتحسین العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، وفي ذات الوقت تريد ان تبين ان اقتصادها فاعل ومتنامي لاسيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها شد الوثاق علي ايران اكثر فاكثر.

يتّحد المسؤولون الايرانيون عن حضور أكثر من ألفي رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي وسياسي من دول المنطقة وخارجها في هذا المعرض ..وهذا يعني كسر الحظر الامريكي الذي اراد حشر ايران اقتصاديا في الزاوية

تشارك الشركات الایرانية بالمعرض في ست قطاعات، بما في ذلك الصناعة الغذائية ، والطب ، والأجهزة المنزلية ، والأغذية ، والبتروكيماويات وغيرها.من القطاعات.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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