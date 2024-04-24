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فيديو خاص: السنوار يتنقل بحرية في القطاع وليس مختبئا!!

الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله بان الفيلم الذي نشرته كتائب القسام والذي تضمن رسالة الاسير الاسرائيلي لديها كانت له اصداء واسعة في داخل اليكان، حيث وجه الاسير فيها اتهامات مباشرة لحكومة نتانياهو بأنها تركتهم كي يموتوا في الاسر بعد 200 يوم من احداث السابع من اكتوبر 2023.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم ان هذه الرسالة اثارت الكثير من الجدل في الشارع الاسرائيلي، وما بعد بث الفيديو خرجت تظاهرات عنيفة في الشارع وجرت خلال لها اشتباكات وتم اعتقال عدد من المتظاهرين.

وتابع ان صحيفة يديعوت احرونوت اعلنت ان قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار كان خلال الحرب يتنقل ما بين المقاتلين ولم يكن كما قالت الحكومة الاسرائيلية مختبئا في نفق.

واشار مراسلنا الى ان الحدث الاخر الذي كانت اليوم له اصداء واسعة في الاوساط الاسرائيلية هو موضوع الاستقالات خاصة مع مطالبة عدد من قادة المعارضة بضرورة ان تصل الاستقالات الى أعلى المناصب وعلى رأسها رئيس الاركان ورئيس الشاباك والموساد ورئيس الحكومة نتانياهو.

للمزيد شاهد الفيديو المرفق ...

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