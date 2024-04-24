فيديو خاص: الحرب على غزة منذ 200 يوم..

العالم - باختصار

أدت هذه الحرب حتى الآن إلى إستشهاد 34 ألفا و183 فلسطينيا.

73% من هؤلاء الشهداء من الأطفال والنساء، بواقع 15 ألف طفل و10 آلاف إمراة فلسطينية.

هذه الحرب أدت حتى الآن إلى إصابة 78 ألف فلسطيني بجروح.

وهناك مايزيد عن عشرة آلاف من المدنيين الفلسطينيين في عداد المفقودين تحت الركام.

الحرب أدت حتى الآن إلى تدمير 400 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا وتدمير البنى التحتية وكذلك تدمير 36 مستشفى و150 مركزا طبيا بغزة.

جيش الكيان إرتكب 3 ألاف مجزرة جماعية ضد المدنيين بغزة.

الحرب أدت إلى قيام الكيان بتهجير أكثر من مليون ونصف المليون من الغزيين من شمال ووسط القطاع لجنوبه.

البنك الدولي.. حجم الدمار بغزة يفوق مالحق بألمانيا من دمار بالحرب العالمية الثانية برمتها بالمقارنة النسبية.

بهذة المناسبة أكدت القسام الذراع العسكري لحماس على تعصيد المقاومة بكل الجبهات.

القسام.. شروط حماس لوقف إطلاق النار إنسحاب القوات الصهيوينة وعودة النازحين ورفع الحصار.

خسائر الكيان في 200 يوم.. 1420 قتيلا من جنود وشرطة وعناصر إستخبارات ومستوطنين مسلحين.

جرحى الكيان.. عدة آلاف من الجنود والضباط.

تدمير مئات الدبابات والمدرعات والمركبات العسكرية لجيش الكيان.

خسائر مستوطنات غلاف غزة.. 5.2 مليارات دولار.

خسائر السياحة والتجارة الكيان.. 2.7 مليار دولار وعجز الميزانية العامة 7.1 مليارات دولار.