شاهد.. انتفاضة الجامعات الأميركية بعيون شبكات التواصل

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الاحتجاجات التي بدأت من جامعة كولومبيا في نيويورك امتدت إلى العديد من جامعات الولايات المتحدة من جامعة كولومبيا إلى جامعات ييل وميشيغن وواشنطن وفاندربيلت و يو إن سي وإم آي تي.

الشرطة الأميركية بدأت تتعامل بقسوة مع المحتجين في ظل تحريض إعلامي ضدهم واتهامهم بمعاداة السامية وهي الذريعة الوحيدة لداعمي الاحتلال.

يبدو أن تأثير الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الاميركية وصل إلى خارج البلاد وتحديدا مصر، طلاب الجامعة الأميركية في القاهرة أطلقوا فعاليات احتجاجية ضد إدارة الجامعة التي اتهموها بالتعامل مع الاحتلال.

الطلاب دعوا إلى كشف طبيعة العلاقة بين إدارة الجامعة وكيان الاحتلال ومقاطعتها حتى وقف كل هذه العلاقات، إدارة الجامعة بدورها استدعت الأمن لفض احتجاج الطلاب ما أثار موجة من الغضب لدى الطلاب وأيضا الأساتذة.

جماهير النادي الأهلي غاضبة جدا من مسؤوليه بعد رفضهم فض الشراكة مع شركات داعمة للاحتلال الجماهير انتفضت في وجه الإدارة معتبرة أن تبريرات الاستمرار في الشراكة هذه غير مقبولة.الإدارة كانت أعلنت أن فض الشراكة يستدعي دفع بند جزائي ضخم لتلك الشركات ولاسيما شركة كوكا كولا. في المقابل قارن جمهور النادي بين تصرف الإدارة وقيام إدارة نادي الزمالك بإلغاء عقوده مع الشركات الداعمة للاحتلال.

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