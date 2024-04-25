السويد تستعد للحرب وتتحرك لضمان امدادات الطاقة

العالم- اوروبا

ونقلت بلومبيرغ عن القائد العام للقوات المسلحة السويدية ميكائيل نيلسون قوله: "مهما كانت قوة ودرجة استعداد القوات المسلحة، لن تتمكن من القيام بواجبنا على أكمل وجه، إذا لم نؤمن الدعم اللازم من الدفاع المدني".

وكتبت بلومبيرغ أن القرار تم اتخاذه على خلفية مخاوف السلطات السويدية من احتمال وقوع هجمات على منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وتقدمت كل من السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى "الناتو" بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022، وقد نالت فنلندا العضوية في الحلف عام 2023 والسويد العام الحالي.