تواصل الحرب على غزة ودومينو استقالات الضباط

العالم – خاص بالعالم

ما أهمية توصيف الإعلام الإسرائيلي للحرب بأنها لم تحقق أهدافها والوحيد الذي يتحدث عن النصر فيها هو نتنياهو؟

كيف سيكون وقع استقالات كبار الضباط لفشلهم في السابع من أكتوبر وستشمل إضافة لرئيس شعبة أمان رئيسي الأركان والشاباك وقائد المنطقة الجنوبية؟

هل مبرر عدم الاستقالات الفورية يعود إلى أن نتنياهو و وزير الأمن يجب أن يستقيلا أولا ويدفعا الثمن كما تطالب المعارضة؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت القيادي في حركة جهاد الإسلامي هيثم أبو الغزلان ومن القدس المحتلة الأكاديمي والباحث بالشؤون الإسرائيلية د.علي الجريدي.

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